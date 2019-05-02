رياضة | نجم مانشستر سيتي يوجه صفعة قوية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يوجه صفعة قوية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة " مانشستر إيفيننج نيوز " الصادرة الاربعاء عن حقيقة رغبة البرتغالي بيرناردو سيلفا في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل الإنضمام لبرشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الحصيفة أن سيلفا صاحب الأربعة وعشرين عاماً سبق وأن صرح أنه سعيد للغاية في قلعة إستاد الإتحاد ولا يفكر نهائياً في الرحيل عن فريقه كما زعمت بعض المواقع والأنباء الصادرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وكان سيلفا قد قدم أداء باهر خلال المباريات الماضية وخلال 48 مباراة خاضها مع الفريق السماوي نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 12 آخرين.

يذكر أن سيلفا قد بدأ مشواره الإحترافي في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى فريق نادي الإمارة الفرنسية موناكو ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف العام 2017.