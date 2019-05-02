رياضة | زيدان يريد التعاقد مع ظهير ليون الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يريد التعاقد مع ظهير ليون الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الظهير فيرلاند ميندي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "ليكيب"، إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أبلغ إدارة الفريق بضرورة ضم الظهير الفرنسي، من أجل تدعيم هذا المركز في الميركاتو.

وينتهي عقد فيرلاند ميندي مع فريقه ليون في عام 2023، وأن القيمة التسويقية له تقدر بـ40 مليون يورو.

ويملك ريال مدريد الظهير البرازيلي مارسيلو في هذا المركز، بينما يريد زيدان خروج ريجيلون الظهير الشاب على مستوى الإعارة في الموسم القادم.