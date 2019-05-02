رياضة | بوجبا يقدم تضحيات جديدة تقربه من الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يقدم تضحيات جديدة تقربه من الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مستعد للتخلي جزء من راتبه وذلك لتسهيل إنتقاله إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة " إي إس بي إن " أن اللاعب لا يشك تماماً في رغبة الريال وزين الدين زيدان في التعاقد معه وإقتنع أن العائق الوحيد سيكون الرابت الرتفع الذي يحصل عليه من أجل إتمام الصفقة والبالغ سبعة عشر مليون يورو في الموسم.

ومن المنتظر أن يقوم بوجبا بخفض راتبه من أجل عيون زيدان لإرتداء قميص المرينجي خاصةً وأنه لا يوجد أي لاعب في الريال يحصل على 17 مليون في العام.

وكانت بعض المصادر الصحفية أكدت أن بوجبا إقترب بشده من الرحيل عن اليونايتد مقابل الحصول على مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني.