رياضة | نيمار يريد الإنتقال لريال مدريد لهذا السبب !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يريد الإنتقال لريال مدريد لهذا السبب ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي لريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن نيمار أرهق من الدوري الفرنسي في موسمين ويريد الرحيل هذا الصيف.

وأوضح الموقع الفرنسي ان نيمار يريد الانتقال لصفوف ريال مدريد لأنه يعتقد بأن النادي الملكي سيكون الخيار المثالي لباقي مسيرته الكروية في الفترة المقبلة بعدما فشل في الموسمين الماضين مع باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

في سياق متصل، ذكر برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، أن المقربين من نيمار يثقون في انتقاله لريال مدريد في الصيف المقبل.