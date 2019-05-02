رياضة | كريم شحاتة: جروس لم يحقق أي إنجاز مع الزمالك وأتوقع رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم شحاتة: جروس لم يحقق أي إنجاز مع الزمالك وأتوقع رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لم يحقق أى انجازًا حتى الأن مع الفارس الأبيض، واصبحت نتائج الفريق في تراجع خاصة بعد الخروج من البطولة العربية.

أضاف كريم خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولي" إنه لا يتوقع استمرار جروس فى قيادة الزمالك بالموسم الجديد، وسيرحل الخواجة عقب انتهاء الموسم الجارى، خاصة وأن راتبه ضخم جدًا إلا أن مسئولو الزمالك لا يتحملوه في الوقت الحالي.