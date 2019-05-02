رياضة | عامر حسين: ندرس تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين: ندرس تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إنه سيدرس تعديل موعد مباراة الأهلى والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين بمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسي بالكونفدرالية.

ويقام يوم الأحد المقبل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بدور الثمانية بكأس مصر الساعة 5 مساءًا، وبيراميدز ضد المصرى البورسعيدى بالدوري الساعة 5 ونصف مساءًا، والاهلي والنجوم الساعة 8 وربع، على أن تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلى في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية الساعة 9 مساءا.

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أضاف عامر حسين فى تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى" إنه سيعرض علي الأندية تعديل مواعيد مبارياتها حتي لا تتداخل في بعضها البعض ويصبح أمام المشاهد متابعتهم جميعًا.

أردف رئيس لجنة المسابقات، إنه في حالة تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، سيظل الدورى معلق لحين خوض الأبيض المباراتين المؤجلتين له، أما في حالة توديع البطولة أمام النجم فسينتهي الدوري يوم 3 يونيو المقبل ، قبل معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لأمم أفريقيا 2019.

تابع حسين حديثه، موضحًا أن مسابقة الدورى للموسم المقبل ستنطلق فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، مؤكدًا صعوبة إلغاء مسابقة كأس مصر.