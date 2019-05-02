رياضة | نيمار يبلغ مارسيلو برغبته في الإنتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يبلغ مارسيلو برغبته في الإنتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يرغب في العودة للدوري الاسباني، ولكن هذه المرة عبر بوابة نادي ريال مدريد.

وكشف برنامج "إل تشيرينغيتو" أن مارسيلو ظهير الملكي الأيسر على اتصال مباشر مع مهاجم باريس سان جيرمان حول هذا الأمر.

وأكد إدواردو إيندا رئيس محللي صحيفة "أوكدياريو" الرقمية أن نيمار تواصل مع أحد لاعبي ريال مدريد عبر تطبيق "واتس آب" وأعلمه برغبته في الانتقال للفريق الموسم القادم، وتم تداول هذه المحادثة بين جميع لاعبي الفريق الملكي.

وتأتي رغبة "نيمار" في الانتقال لريال مدريد بعد أيام من المشادة التي حصلت بينه وأحد مشجعي رين بعد نهاية لقاء الفريقين في نهائي كأس فرنسا، وقد تعرض اللاعب موجة من الانتقادات جراء تصرفه غير الرياضي ودفعه للمشجع أمام عدسات التصوير.