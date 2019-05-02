رياضة | برباتوف يوضح موقف ايريكسن مع توتنهام في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برباتوف يوضح موقف ايريكسن مع توتنهام في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار اللاعب البلغاري السابق ديمتار برباتوف لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابقة إن السبيرز لن يتنازلوا عن كريستيان ايريكسن لاعب الفريق بسهولة في الصيف.

وقال برباتوف في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو : "لا أريد رحيل ايريكسن في الصيف، ومازال لديه الكثير لتقديمه في فريق توتنهام خلال السنوات المقبلة".

وتابع : "دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام لن يفرط في ايريكسن بسهولة في الموسم المقبل، وسوف يحصل على مبلغ كبير في حال بيعه لمانشستر يونايتد أو ريال مدريد".