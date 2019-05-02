رياضة | رسميا.. علاء نوح مديرا فنيا لأبو قير بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. علاء نوح مديرا فنيا لأبو قير بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي أبو قير للأسمدة، تعيين علاء نوح، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثاني، استعدادا للموسم الجديد 2019/ 2020.

وجاء تعاقد الفريق السكندري مع نوح ليتولى المهمة خلفا لأحمد الكأس، الذي استقال مؤخرا من منصبة بختام الموسم الحالي.

ويتكون الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد من : محمد أبو زيد مدرب عام، ورفعت محمد مدرب مساعد، عبد السلام محمد مدرب حراس مرمى، وحسين أمين مخطط احمال وأحمد نبيل مدير كرة.

وتولى علاء نوح مؤخرا تدريب أكثر من فريق بدوري القسم الثاني، أبرزهم الترسانة، ومنتخب السويس.