رياضة | فينجر: برشلونة يعطيك إحساسا أنك أفضل منه ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر: برشلونة يعطيك إحساسا أنك أفضل منه ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح آرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال عقب الفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بأن برشلونة يعطي انطباع لمنافسه بأنه أفضل منه ولكنه هو في الحقيقة هو الأفضل.

وقال فينجر في تصريحات صحفية عقب المباراة : "ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺃﻧﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ".

واختتم فينجر تصريحاته قائلاً : "ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺗﻌﺬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻑ ﻣﻴﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻧﻬﺎﺭ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺗﻤﺎﻣًﺎ".