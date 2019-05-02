رياضة | تعليق صادم من كلوب بعد ثلاثية برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق صادم من كلوب بعد ثلاثية برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من برشلونة في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أن هذه أفضل مباراة لهم هذا العام في البطولة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا سعيد ومرتاح جداً، كانت هذه المباراة أفضل مباراة لنا هذا العام في دوري أبطال أوروبا. المشكلة الوحيدة هي أننا لم نسجل هدفًا".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : "أحببت حقًا ماقدمه برشلونة! أنا حقا أحب هذه المباراة، لعبنا مباراة جيدة للغاية، لكننا لم نحصل على أي شيء."