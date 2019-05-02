رياضة | مدافع برشلونة يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏كليمون لانجليت لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن المباراة ضد ليفربول كانت معقدة، مؤكدا انهم يلعبون ضد فريق يلعب بشكل عالي جدا، ولكنهم استحقوا الفوز.

وحقق فريق برشلونة فوزا هاما ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لانجليت في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏وجود ميسي معنا هو في حد ذاته أفضلية قلت هذا مرارا ليو لاعب إستثنائي يجب أن نستمتع به".

وتابع ‏عن محمد صلاح : " يجب أن تبقى دائما قريب منه، وأن لا تتركه يحصل على المساحة ابدا".