شكرا لقرائتكم سارّي يحث تشلسي على نهاية إيجابية للموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 16:08

لندن - أ ف ب - تحدّى المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري لاعبيه في تشلسي الإنكليزي لتأمين نهاية إيجابية لموسم مضطرب يحاول تعويضه، عندما يحل على اينتراخت فرانكفورت الألماني (الخميس)، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.



يدرك ساري أن لديه خمس مباريات فقط لإنقاذ نادي غرب لندن والحفاظ على رأسه من إقالة مبكرة.

قبل مباراتين على ختام الدوري الانكليزي، عانى تشلسي في آخر ثلاث مراحل لكنه حافظ على مركزه الرابع بسبب تقهقر ارسنال الخامس ومانشستر يونايتد السادس.

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ونظرا لنهاية موسمه المخيبة، يأمل تشلسي في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري المحلي أو اقتناص لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبعد تقارير عدة أشارت إلى اقتراب مشوار ساري من نهاية سريعة بعد قدومه من نابولي الإيطالي، بقي المدرب العنيد في منصبه محاولا إيصال سفينة الفريق الأزرق إلى بر الأمان.

قال ساري "نقاتل على المركز الرابع ونحن في نصف نهائي الدوري الأوروبي. لقد قدمنا موسما جيدا. يتعين علينا الآن الوصول إلى هدفين هامين جدا".