شكرا لقرائتكم هامسيك يقر بمعاناته للتأقلم مع كرة القدم في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 15:58

شنغهاي-أ ف ب -أقر السلوفاكي ماريك هامسيك بمعاناته للتأقلم مع الدوري الصيني لكرة القدم، وبمواجهته لصعوبات في التواصل مع زملائه في فريق داليان ييفانغ الصيني الذي انتقل إليه مطلع العام الحالي من نابولي الإيطالي، وقال لاعب الوسط الدولي في تصريحات للقناة التلفزيونية الرسمية الصينية "لست راضيا عن أدائي".



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وتابع "حاولت دائما بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، ولكن لم يسبق لي أن واجهت حالة مماثلة من قبل"، مضيفا "هناك فارق كبير بين كرة القدم الصينية والأوروبية، ولكن سأحاول التغلب على ذلك والتأقلم".

وغادر هامسيك (31 عاما) قائد نابولي الإيطالي وهدافه التاريخي، الدوري الإيطالي بعد مسيرة امتدت 12 عاما، للانتقال إلى الدوري الصيني في شباط/ فبراير الماضي في صفقة قدرت قيمتها بـ23 مليون دولار، لكنه فشل في هز الشباك أو تمرير كرة حاسمة في ست مباريات خاضها، ودفع هامسيك ثمن تراجع مستواه بعدم إدراج اسمه في التشكيلة التي واجهت متصدر الدوري بيجينغ غوان (الأحد) وخسرت 1-4.

وأشار هامسيك إلى أنه تفاجأ بعدد الأخطاء المرتكبة في الدوري، وبمقدار الوقت الضائع بسبب ذلك والنقاشات مع الحكام، كاشفا أيضا وجود صعوبة في التواصل مع زملائه بسبب عائق اللغة.

وأردف قائلا "في العديد من المرات أحاول التواصل مع رفاقي، على سبيل المثال على أرض الملعب، ولكن بسبب اللغة لا أستطيع، لذا استخدم فقط الإيماءات".