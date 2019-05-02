شكرا لقرائتكم "المنشطات" تستعيد أكثر من ألفي عينة من معمل موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو- رويترز - | منذ 11 ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 15:56

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها استعادت أكثر من ألفي عينة من معمل موسكو سيتم الاستعانة بها لتوثيق حالات ضد رياضيين ربما انتهكوا القواعد.



وأضافت الوكالة العالمية في بيان إن فريقا مؤلفا من خمسة أعضاء استعاد 2262 عينة من معمل موسكو تم تقسيمها إلى فئتين (أ) و(ب) وجرى الاحتفاظ بها في 4524 عبوة لجمع العينات.

وتم استعادة كل العينات التي حددتها اللجنة مسبقا ويجري إرسالها حاليا إلى معمل معتمد من جانب الوكالة العالمية خارج روسيا.

وقال جونتر يانجر مدير التحقيقات في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الذي يشرف على العملية في بيان "هذه العينات ستستخدم لتوثيق حالات غش ضد رياضيين ربما انتهكوا لوائح المنشطات وقد تظهر براءة رياضيين آخرين لم يرتكبوا أي خطأ".

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وقالت الوكالة العالمية أيضا أن عملية التحقق من البيانات التي تمت استعادتها من معمل موسكو في يناير كانون الثاني الماضي تقترب من نهايتها.

وهذه واحدة من أهم الشروط التي وضعتها الوكالة العالمية حين رفعت الحظر عن الوكالة الروسية.

وأضافت الوكالة العالمية أنها سترفع تقريرا بشأن التطور الذي أحرزته العملية إلى لجنة مراجعة الامتثال المستقلة في بداية مايو أيار على أن يتم طرح آخر المستجدات لاحقا خلال اجتماعين لمسؤولي الوكالة في 15 و16 مايو في مونتريال في كندا.

وكانت الوكالة العالمية صوتت في سبتمبر ايلول 2018، رغم احتجاجات واسعة، لرفع الإيقاف عن الوكالة الروسية بشرط السماح للمفتشين بالوصول إلى بيانات معمل موسكو وهو ما كانت ترفضه روسيا لفترة طويلة.