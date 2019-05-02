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الساحر ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية

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تحرير:علي الزيني ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

يوم بعد الآخر، يحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق ، رقمًا قياسيًا جديدًا، ينفرد به، حيث واصل هوايته المفضلة، بالتسجيل في شباك الفرق الإنجليزية، وضم فريق ، لضحاياه، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، سجل ليونيل هدفين منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائي ، كما وصل نجم البلوجرانا إلى الهدف رقم 600 في مسيرته مع الفريق الكتالوني، في جميع المسابقات، التي يشارك فيها الفريق.

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ليونيل ميسي، سجل هدفين في شباك ليفربول، ليكون الريدز سادس فريق إنجليزي يتلقى أهدافًا من النجم الأرجنتيني، وبحسب شبكة "سكاواكا" فإن ميسي بهدفه الثاني وصل للهدف رقم 600 له مع برشلونة خلال مسيرته، في 683 مباراة بقميص البارسا. كما أشارت شبكة "اوبتا" للإحصائيات، إلى أن ميسي سجل ضد 32 فريقًا مختلفًا في دوري

ليونيل ميسي، سجل هدفين في شباك ليفربول، ليكون الريدز سادس فريق إنجليزي يتلقى أهدافًا من النجم الأرجنتيني، وبحسب شبكة "سكاواكا" فإن ميسي بهدفه الثاني وصل للهدف رقم 600 له مع برشلونة خلال مسيرته، في 683 مباراة بقميص البارسا.

كما أشارت شبكة "اوبتا" للإحصائيات، إلى أن ميسي سجل ضد 32 فريقًا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا، ويفصله فريق واحد فقط لمُعادلة إنجاز راؤول جونزاليس أسطورة السابق، الذي سجل ضد 33 فريقًا.

ومن المفارقات الغريبة، أن اليوم الأربعاء، 1 مايو 2019، حيث سجل ميسي أول أهدافه مع برشلونة، في نفس اليوم عام 2005، في مرمى الباسيتي ببطولة .

النجم الأرجنتيني، سجل الهدف الثاني له في شباك ليفربول، من ركلة حرة مباشرة، ليصل إلى الهدف الثامن من ركلات حرة في مختلف المسابقات، لأول مرة في مسيرته.

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