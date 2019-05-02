انت الان تتابع لماذا غادر الخطيب استاد المكس قبل أن يفوز الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

محمود الخطيب

أثارت لقطة انسحاب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من مقصورة استاد حرس الحدود بالمكس قبل نهاية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش والنتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، علامات استفهام وتعجب عديدة، بين جماهير القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من فقدان نقطتين ثمينتين في حالة انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي. الخطيب غادر ملعب المباراة قبل ان ينجح علي معلول النجم التونسي في في إحراز هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليحقق الأهلي فوزًا قاتلاً حصد به نقاط المباراة الثلاث.

عدم استكمال الخطيب للمباراة أثار العديد من علامات الاستفهام التي تسابق جمهور الأهلي على السوشيال ميديا في طرحها والبحث عن إجابة لها، حيث تساءل أحد المشجعين قائلا: "هو الكابتن الخطيب قام علشان يلحق ماتش برشلونة وليفربول". وتساءل مشجع آخر: "نفهم إيه من مشيان الخطيب قبل الماتش ما يخلص" ورد متابع ثالث:"

عدم استكمال الخطيب للمباراة أثار العديد من علامات الاستفهام التي تسابق جمهور الأهلي على السوشيال ميديا في طرحها والبحث عن إجابة لها، حيث تساءل أحد المشجعين قائلا: "هو الكابتن الخطيب قام علشان يلحق ماتش برشلونة وليفربول".

وتساءل مشجع آخر: "نفهم إيه من مشيان الخطيب قبل الماتش ما يخلص"

ورد متابع ثالث:" هو مشيان الخطيب قبل هدف معلول نوع من الاستهتار بالمنافس زي ما مورينيو كان بيعمل ولا إيه".

وعلق آخر:" هو مشي ليه ماكنش عاجبه الأداء ولا إيه".

الأسئلة التي فرضها رحيل الخطيب المبكر الإجابة عليها تتلخص في أن الخطيب اعتاد عدم إكمال المباريات التي يحضرها، ويغادر دائمًا بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني أو قبل نهاية الشوط بربع ساعة.