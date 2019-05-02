انت الان تتابع إسلام جمال: سجلت في الأهلي من أجل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
إسلام جمال
أكد إسلام جمال لاعب فريق طلائع الجيش، أنه لم يقوم باستفزاز الأهلي وجماهيره، بعدما سجل هدف فريقه في مرمى المارد الأحمر، في المواجهة التي حسمها الأخير لصالحه بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
وتحدث لاعب الطلائع، في تصريحاته عبر قناة "نايل سبورت"، قائلًا:"لم أقصد إستفزاز الأهلي أو جماهيره بالطريقة التي احتفلت بها، لكني معار من الزمالك، وكنت سعيدًا بالتسجيل لمساعدة الفريق الذي سأعود له نهاية الموسم." وواصل حديثه: "كانت هناك مضايقات من ياسر إبراهيم خلال المباراة، وكنت أقول له لا يجب أن تفعل
وتحدث لاعب الطلائع، في تصريحاته عبر قناة "نايل سبورت"، قائلًا:"لم أقصد إستفزاز الأهلي أو جماهيره بالطريقة التي احتفلت بها، لكني معار من الزمالك، وكنت سعيدًا بالتسجيل لمساعدة الفريق الذي سأعود له نهاية الموسم."
وواصل حديثه: "كانت هناك مضايقات من ياسر إبراهيم خلال المباراة، وكنت أقول له لا يجب أن تفعل ذلك لقد لعبنا معًا، وحتى لو لعبت في ريال مدريد لا يصح أن تفعل هذا، لعبت المباراة وكنت أتمنى أن أعرقل الأهلي لمصلحة الزمالك، الذي سأعود إليه في الصيف المقبل، و يربطني به عقد لمدة عامين، وأرغب في العودة لفريق بطل، يشارك في دوري أبطال إفريقيا."
واختتم: "أنا ألعب من أجل الفريق الذي أمثله، وعندما لعبت مع الإسماعيلي من قبل ضد الزمالك سجلت فيه، بعد نهاية الإعارة إما أن أعود للزمالك أو يتركني أحدد مصيري."
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