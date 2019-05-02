انت الان تتابع شوبير: ملاعب أمم إفريقيا ستكون مثل «كامب نو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه على تواصل مستمر مع المسؤولين عن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 طوال هذه الفترة. وأوضح شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه على قناة «ON sport»، أن أحد المسؤولين عن تنظيم البطولة يقوم بإرسال جميع التفاصيل إليه بشكل يومي، فيما يخص الملاعب التي تستضيف البطولة. وأشار، إلى أن الملاعب ستظهر بشكل رائع في البطولة، مضيفًا: «هتتفرجوا على 6 ملاعب زي اللي كنتوا بتتفرجوا عليه من شوية في دوري أبطال أوروبا»، يقصد بذلك ملعب «كامب نو».

اقرأ أيضًا: قنوات «بي إن سبورت» تحل أزمة أسعار تذاكر أمم إفريقيا واستكمل: «الملاعب ستكون غير عادية، لكنها ستحتاج للحفاظ عليها، حتى تضاهي الملاعب العالمية، وفيما يخص ستاد برج العرب، فلن يستضيف مباريات البطولة لكنه سيكون ملعبًا خاصًا للتدريب والمباريات الودية قبل البطولة. وتابع: