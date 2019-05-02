انت الان تتابع شوبير: ملاعب أمم إفريقيا ستكون مثل «كامب نو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إنه على تواصل مستمر مع المسؤولين عن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 طوال هذه الفترة. وأوضح شوبير، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه على قناة «ON sport»، أن أحد المسؤولين عن تنظيم البطولة يقوم بإرسال جميع التفاصيل إليه بشكل يومي، فيما يخص الملاعب التي تستضيف البطولة. وأشار، إلى أن الملاعب ستظهر بشكل رائع في البطولة، مضيفًا: «هتتفرجوا على 6 ملاعب زي اللي كنتوا بتتفرجوا عليه من شوية في دوري أبطال أوروبا»، يقصد بذلك ملعب «كامب نو».
اقرأ أيضًا: قنوات «بي إن سبورت» تحل أزمة أسعار تذاكر أمم إفريقيا واستكمل: «الملاعب ستكون غير عادية، لكنها ستحتاج للحفاظ عليها، حتى تضاهي الملاعب العالمية، وفيما يخص ستاد برج العرب، فلن يستضيف مباريات البطولة لكنه سيكون ملعبًا خاصًا للتدريب والمباريات الودية قبل البطولة. وتابع:
اقرأ أيضًا: قنوات «بي إن سبورت» تحل أزمة أسعار تذاكر أمم إفريقيا
واستكمل: «الملاعب ستكون غير عادية، لكنها ستحتاج للحفاظ عليها، حتى تضاهي الملاعب العالمية، وفيما يخص ستاد برج العرب، فلن يستضيف مباريات البطولة لكنه سيكون ملعبًا خاصًا للتدريب والمباريات الودية قبل البطولة.
وتابع: «الجماهير بكل تاكيد ستجعل شكل البطولة رائعًا، ونتمنى أن يكون تواجدهم بمثابة رسالة إيجابية لعودتهم في بطولة الدوري المصري الممتاز، بدءًا من الموسم المقبل».
وتستضيف مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: ملاعب أمم إفريقيا ستكون مثل «كامب نو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.