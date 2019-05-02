انت الان تتابع صحف إسبانية عن فوز البرسا: ميسي يستحق الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ ص

مباراة برشلونة وليفربول

تغنت الصحافة الإسبانية بالفوز الكبير، الذي حققه فريق برشلونة، خلال المواجهة النارية التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، بين البرسا ونظيره ليفربول الانجليزي، فى إطار ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أمطر فيها الفريق الإسباني شباك الريدز بثلاثية نظيفة، سجلها كل من ميسي «هدفين» ولويس سواريز، ليضع برشلونة قدمًا في نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الريدز، ويلتقي رجال كلوب بفريق برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.

صحيفة «ماركا» علقت على المباراة، من خلال عنوان قالت فيه: «برشلونة يضع قدمًا فى نصف نهائى دوري الأبطال.. شكرًا ميسي».وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن فريق ليفربول قدم مباراة مميزة، وكان الأفضل، ولكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من صنع الفارق، ويجب أن يتم تقديم الكرة الذهبية له غدا.وجاء في عنوان «الآس»