تعليق الصحافة العالمية على سقوط ليفربول أمام برشلونة

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تحرير:محمد جمال ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
برشلونة
علقت الصحافة الإنجليزية والإسبانية على المواجهة النارية التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، بين برشلونة وليفربول، فى إطار ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أمطر فيها الفريق الإسباني شباك الريدز بثلاثية نظيفة، سجلها كل من ميسي «هدفين» ولويس سواريز، ليضع برشلونة قدمًا في نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الريدز، ويلتقي رجال كلوب بفريق برشلونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.
وعلقت الصحافة الإنجليزية على سقوط الريدز، حيث قالت صحيفة «ميرور» عبر موقعها الإلكترونى: «ثنائية الساحر ميسى تضرب طموحات كلوب الأوروبية بالمطرقة». بينما عنونت صحيفة «ذا صن» تقريرها عن المباراة: «ميسي يضع خنجرا فى الريدز بعد هدف رائع من ركلة حرة على بعد 35 ياردة». وجاء
وعلقت الصحافة الإنجليزية على سقوط الريدز، حيث قالت صحيفة «ميرور» عبر موقعها الإلكترونى: «ثنائية الساحر ميسى تضرب طموحات كلوب الأوروبية بالمطرقة».
بينما عنونت صحيفة «ذا صن» تقريرها عن المباراة: «ميسي يضع خنجرا فى الريدز بعد هدف رائع من ركلة حرة على بعد 35 ياردة».
وجاء عنوان «ديلي ميل» عن المباراة: «ثنائية ميسي تترك الريدز أمام جبل عال للتسلق في إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.. وسواريز يسجل فى فريقه السابق».
بينما تغنت الصحافة الإسبانية بنجم برشلونة ليونيل ميسي، حيث قالت صحيفة «ماركا» فى عنوانها عن المباراة : «برشلونة يضع قدمًا فى نصف نهائى دوري الأبطال.. شكرًا ميسي».
وجاء في عنوان «الآس» عن المباراة: «برشلونة تصعق ليفربول على ملعب الكامب نو».
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