انت الان تتابع أبو تريكة: فرصة «صلاح» تؤكد الفارق بين ميسي والآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

تغنى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، بالمستوى المذهل الذي ظهر به الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء. ميسي قاد الفريق الكتالوني لتحقيق فوز كبير على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مسجلا الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الأول.

وقال أبو تريكة، خلال تصريحاته بقناة beIN SPORTS، إنه لم يعد من العدل في كرة القدم، أن يواجه فريق برشلونة الذي يضم ميسي أي فريق آخر بـ1للاعب فقط، لأن الفارق بين الأخير وأي لاعبين آخرين كبير للغاية. وتابع: «ميسي مازال يمنح دروسًا مجانية لجميع اللاعبين والمدربين في كرة القدم، فما يقدمه تخطى المقارنة