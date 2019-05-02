انت الان تتابع ميسي يكشف سر احتفاله مع الجمهور بعد أهدافه في الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

قال الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة الإسباني، إن فريقه كان لديه فرصة لتعزيز فوزه على ليفربول بأربعة أهداف نظيفة، مؤكدًا أن الفوز برباعية كان سيجعل النتيجة رائعة بالطبع، لكن فريقه حقق فوزًا جيدًا على أية حال. وشدد ميسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن التأهل للنهائي لم يحسم بعد، خاصة أن مباراة العودة ستقام في «أنفيلد»، مشيرًا إلى أن ليفربول اعتمد على اللعب العنيف في الالتحامات أحيانًا، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو البلوجرانا.

وأضاف ميسي: «لاعبو ليفربول قدموا مستوى أفضل في الشوط الثاني، لكننا نجحنا في التماسك والحفاظ على شباكنا نظيفة، وبكل تاكيد أنا سعيد بتسجيلي هدفين في المباراة». وتابع: «احتفالي مع الجماهير بعد الهدف الثالث، كان تعبيرًا عن لحظة حاسمة نعيشها في نهاية الموسم، فلدينا 3 نهائيات نخوضها ويجب

Advertisements