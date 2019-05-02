انت الان تتابع ميسي يكشف سر احتفاله مع الجمهور بعد أهدافه في الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
قال الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة الإسباني، إن فريقه كان لديه فرصة لتعزيز فوزه على ليفربول بأربعة أهداف نظيفة، مؤكدًا أن الفوز برباعية كان سيجعل النتيجة رائعة بالطبع، لكن فريقه حقق فوزًا جيدًا على أية حال. وشدد ميسي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن التأهل للنهائي لم يحسم بعد، خاصة أن مباراة العودة ستقام في «أنفيلد»، مشيرًا إلى أن ليفربول اعتمد على اللعب العنيف في الالتحامات أحيانًا، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو البلوجرانا.
وأضاف ميسي: «لاعبو ليفربول قدموا مستوى أفضل في الشوط الثاني، لكننا نجحنا في التماسك والحفاظ على شباكنا نظيفة، وبكل تاكيد أنا سعيد بتسجيلي هدفين في المباراة». وتابع: «احتفالي مع الجماهير بعد الهدف الثالث، كان تعبيرًا عن لحظة حاسمة نعيشها في نهاية الموسم، فلدينا 3 نهائيات نخوضها ويجب
وأضاف ميسي: «لاعبو ليفربول قدموا مستوى أفضل في الشوط الثاني، لكننا نجحنا في التماسك والحفاظ على شباكنا نظيفة، وبكل تاكيد أنا سعيد بتسجيلي هدفين في المباراة».
وتابع: «احتفالي مع الجماهير بعد الهدف الثالث، كان تعبيرًا عن لحظة حاسمة نعيشها في نهاية الموسم، فلدينا 3 نهائيات نخوضها ويجب علينا أن نتحد جميعًا لتحقيق أهدافنا».
وقاد ميسي الفريق الكتالوني لتحقيق فوز كبير على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مسجلًا الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الأول.
ويحل برشلونة ضيفًا على ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب «أنفيلد»، فى إياب نصف نهائى البطولة.
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