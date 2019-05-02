ميسي: كنت محظوظًا في الهدف.. وأرفض الصافرات ضد كوتينيو

تحدث ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بأنه كان محظوظًا في الهدف الذي أحرزه من ركلة ثابتة أمام ليفربول، كما انتقد صافرات الاستهجان من جانب جماهير الفريق ضد فيليب كوتينيو.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" عقب الفوز على ليفربول، عن الهدف الأساسي قبل المباراة: "هم لم يسجلوا في مرمانا وهذا هام للغاية، في الشوط الأول كنا الأفضل، واستطاعوا في بداية الشوط الثانية أن يضغطونا، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من الفرص، من الواضح أنهم حاولوا تسجيل هدف، فهدف للضيوف يعني الكثير ويمثل ميزة كبيرة."

وانتقل للحديث عن هدفه: "لقد كان هدفًا رائعًا، حاولت التسجيل بهذه الطريقة، وكنت محظوظًا أنها سكنت في الشباك."

وقام ميسي بالذهاب للجماهير بعد تسجيل الهدف وطالبهم بعدم اطلاق صافرات الاستهجان ضد كوتينيو: "نحن في لحظات حاسمة، يجب أن نكون أكثر اتحادًا، كما قلت في بداية العام هذا ليس الوقت المناسب لانتقاد أي فرد، يجب أن نكون معًا في ثلاث مباريات هامة، من أجل صناعة التاريخ معًا."

ويلعب ليفربول أمام برشلونة الثلاثاء المقبل، وسيكون بحاجة إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة من أجل التأهل إلى النهائي.