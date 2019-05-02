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ميسي يلوم ديمبيلي وجماهير برشلونة

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أعرب ليونيل لاعب وقائد ، عن سعادته بالانتصار (3-0) على ، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي .

وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "آخر فرصة التي صنعتها لديمبيلي كانت واضحة للغاية، وتسجيل 4 أهداف كانت أفضل من 3".

وأضاف البرغوث "النتيجة جيدة جدًا، نعرف أنها ليست حاسمة، والأنفيلد ملعب صعب للغاية، وهم فريق يضغط كثيرًا، لكننا سُعداء بهذه المباراة الرائعة".

وتابع "لعبنا بطريقتهم، بالكثير من الإيقاع والقوة البدنية، ولعبنا واحد ضد واحد، ولسنا مُعتادين على ذلك، كلفنا الأمر بعض الشيء وعانينا".

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وأردف ميسي "عدم تسجيل ليفربول في شباكنا أمر مهم للغاية. في الشوط الأول كنا متفوقين، وبعد ذلك ضغطوا علينا، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من الفرص، وأرادوا بوضوح التسجيل، لذلك لدينا ميزة جيدة جدًا".

وعن هدفه الثاني، أوضح "لقد كان مُذهلًا، وكنت أبحث عن خطأ، وكنت محظوظًا بالتسجيل".

وعلق قائد برشلونة على صافرات الجماهير ضد كوتينيو "نحن في لحظات حاسمة، وعلينا أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى".

وختم "كما قلنا في بداية العام، هذا الوقت ليس مناسبًا لانتقاد أي شخص، ويجب دعم الجميع لأن لدينا مباريات تعتبر نهائية، ويجب أن نتحد لاعبين وجماهير، ومن السيء توجيه الصافرات لكوتينيو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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