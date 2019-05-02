شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السكري في «الجنوبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (بريدة) @ahmad_aldahash

منذ انطلاقة صافرة نهاية مباراة الهلال والتعاون الدورية التي كسبها التعاون بهدفين بلا مقابل ضمن مباريات الجولة الـ28 المؤجلة من الدوري، بدأت الجماهير التعاونية بالاستعداد مبكراً للمباراة النهائية، إذ قرر أعضاء المجلس المكوث في الرياض بعد مباراة الهلال وعدم العودة للقصيم للوقوف على التجهيزات في النهائي الكبير، وقد تلقى المجلس دعماً مالياً قدره 50 ألف ريال من رئيس المجلس التنفيذي بنادي التعاون لدعم المجلس في شراء مستلزمات الاستعدادات للمباراة، كما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» تكفل إحدى شركات النقل بتسيير 10 باصات لنقل الجماهير من بريدة لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض لدعم الفريق في أهم مباراة له هذا الموسم.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الجمهور التعاوني يحيى المغربي لـ«الخليج 365» أن المجلس أنهى حتى الآن تجهيز أكثر من 10 آلاف شال وأكثر من 8 آلاف علم صغير إضافة إلى الأعلام الكبيرة التي تحمل أيقونة التعاون «الذئب».

وقال المغربي: «إن الرابطة جهزت عددا من الأهازيج الجديدة للمباراة، وأطالب جميع الجماهير التعاونية بضرورة الحضور المبكر إلى ملعب المباراة ودعم الفريق في النهائي بعد أن تم تخصيص الجهة الجنوبية من المقصورة لجماهير السكري عقب قرار تقسيم المدرجات بنسبة 50%؜ لكل ناد».