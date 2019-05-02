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تاوامبا المؤثر الأول في «السكري»

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جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة)

تعول جماهير التعاون كثيرا على هداف الفريق الكاميروني لينادر تاوامبا لمواصلة تألقه التهديفي حين يلاقي الفريق نظيره الاتحاد، في أهم لقاء للفريق في الموسم، على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

«الأسد الكاميروني» يتمتع بقدرات عالية رجحت فريقه، إذ يحتل وصافة هدافي الدوري بـ20 هدفا خلف حمدالله، وثاني صانع لعب للتعاون بعد هيلدون راموس، كما أنه هداف للسكري في كأس الملك برصيد 5 أهداف، وثالث هدافي المسابقة مع هزاع الهزاع، مع صناعته 3 أهداف، وهو ما يجعله المؤثر الأول في «السكري».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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