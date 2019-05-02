شكرا لقرائتكم خبر عن تاوامبا المؤثر الأول في «السكري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة)

تعول جماهير التعاون كثيرا على هداف الفريق الكاميروني لينادر تاوامبا لمواصلة تألقه التهديفي حين يلاقي الفريق نظيره الاتحاد، في أهم لقاء للفريق في الموسم، على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

«الأسد الكاميروني» يتمتع بقدرات عالية رجحت فريقه، إذ يحتل وصافة هدافي الدوري بـ20 هدفا خلف حمدالله، وثاني صانع لعب للتعاون بعد هيلدون راموس، كما أنه هداف للسكري في كأس الملك برصيد 5 أهداف، وثالث هدافي المسابقة مع هزاع الهزاع، مع صناعته 3 أهداف، وهو ما يجعله المؤثر الأول في «السكري».