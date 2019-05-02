شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل: سنقاتل لتحقيق البطولة .. سييرا: سأحافظ على اللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

اشتعل التحدي بين المدربين التشيلي سييرا، والبرتغالي مانويل قبل المباراة الختامية التي ستجمع الاتحاد والتعاون على كأس الملك مساء اليوم (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد لمدربي الفريقين قبل المواجهة النهائية.

بداية، أكد المدرب الاتحادي سييرا أن فريقه يتطلع للفوز بالكأس الغالية، وتقديمها هدية للجماهير الوفية، مبينا أن الفريق التعاوني صعب ويقدم مستويات رائعة «سنسعى لفرض أسلوبنا في اللقاء، وتبقى الحظوظ متساوية بين الفريقين في تحقيق اللقب، ومن يقدم العطاء المطلوب داخل الملعب هو من سيكسب الكأس».

وأوضح سييرا أن فلسفته في المباريات النهائية هي الاستمتاع بالأداء وتقديم مباراة كبيرة، مشيرا إلى أن مواجهة النهائي استثنائية لفريقه، وشرف كبير لهم الوجود في هذه المباراة الختامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينا أن المباريات النهائية يكون التحضير لها مختلفا.

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ووصف «الداهية» اللاعب فهد المولد بالنجم الكبير الذي يقدم مستويات مبهرة «سيكون جاهزا للقاء النهائي، وطموحنا تتويج مجهوداتنا جميعا من لاعبين وجهازين إداري وفني لتحقيق اللقب الغالي».

في المقابل، شدد المدرب التعاوني مانويل على جاهزية فريقه للمواجهة النهائية أمام الاتحاد، مبينا أن فريقه يعيش سعادة كبيرة بالوصول للنهائي، ولديهم حماس كبير لتحقيق الفوز وحصد اللقب، موضحا أن الإنجاز لن يسجل للتعاون بل لمنطقة القصيم «سنقاتل للعودة بالكأس».

وجدد المدرب مانويل ثقته في اللاعبين بقدرتهم على مواصلة الانتصارات وحصد اللقب وتقديمه هدية لجماهير التعاون.