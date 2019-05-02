شكرا لقرائتكم خبر عن العمري: الفوز باللقب الغالي يتوج عملنا الإداري المنظم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (بريدة)

قال رئيس المجلس التنفيذي بنادي التعاون سليمان العمري، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إن الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أفضل تأكيد على نجاح العمل الإداري والفني بنادي التعاون، الذي شهد له وأشاد به جميع الرياضيين. وأضاف: «وصول الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلام عليه شرف عظيم ووسام وتتويج لمنسوبي النادي».

وتابع العمري: «إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بكافة الأنشطة بما يكفل تنمية الوطن ورفاهية المواطن ارتقى بالرياضة للمحافل الدولية، ودعمهما جعل من البطولات المحلية محل إعجاب العالم، وجاذبة للمهتمين بالرياضة من خارج المملكة، ونتقدم لهما بكل معاني الشكر والتقدير على حرصهما ودعمهما لهذا القطاع المهم لشريحة كبيرة من شباب الوطن، من خلال الأندية».

وزاد العمري: «ما وصل إليه نادي التعاون من مستويات مشرفة يعكس دعم ولاة أمرنا الشامل لكل المناطق، ومن خلال متابعة الهيئة العامة للرياضة تطور نادينا مثل غيره وشمله الدعم ليرتقي إداريا وماليا وفنيا، وكل الشكر لمن دعم وساند وعمل على رفعة الرياضة والشباب عامة، خصوصا نادي التعاون».

وقدم رئيس المجلس التنفيذي للتعاون شكره لإدارة ومنسوبي ولاعبي النادي وأعضاء الشرف، وللمستشار تركي آل الشيخ، الذي وضع بصمته في مسيرة التعاون، كما شكر جماهير «السكري» الوفية المساندة في كل وقت لناديها، مقدما الدعوة لها لمساندة الفريق في المباراة النهائية سعيا لتحقيق البطولة الأغلى لأول مرة.