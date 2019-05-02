شكرا لقرائتكم خبر عن المولد: سنعود بالذهب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)يطمح النجم الاتحادي فهد المولد أن يحصد كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حققه مرة واحد في عهد إدارة المهندس محمد الفايز، وغاب عن النهائي في الموسم الماضي لخوضه تجربة احترافية خارجية مع نادي ليفانتي الإسباني، ولم يستطع إكمال مشواره مع العميد نحو تحقيق اللقب الغالي.
المولد وعد الجماهير الاتحادية بأن الكأس لن تفلت منه وزملائه اللاعبين، وسيبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق الفوز على التعاون وحصد أغلى الكؤوس المحلية.
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