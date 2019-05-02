الجماهير تطالب بريجوفيتش بهز الشباك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تترقب الجماهير الاتحادية هز المهاجم الصربي بريجوفيتش لشباك الفريق التعاوني في المواجهة النهائية في كأس الملك الليلة، وتعول الجماهير كثيراً على بريجوفيتش بمواصلة التسجيل والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد اللقب الغالي، بدوره وعد بريجوفيتش الجماهير بأنهم لن يفرطوا في الكأس وسيعودون بها إلى جدة، لإسعاد أنصار العميد.

تترقب الجماهير الاتحادية هز المهاجم الصربي بريجوفيتش لشباك الفريق التعاوني في المواجهة النهائية في كأس الملك الليلة، وتعول الجماهير كثيراً على بريجوفيتش بمواصلة التسجيل والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد اللقب الغالي، بدوره وعد بريجوفيتش الجماهير بأنهم لن يفرطوا في الكأس وسيعودون بها إلى جدة، لإسعاد أنصار العميد.

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