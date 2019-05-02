شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر»: التوقع والأماني «اتحادية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يعتبر المهاجم الدولي السابق نايف هزازي أحد اللاعبين الذين سبق أن لعب مع ناديي الاتحاد والتعاون، طرفي المباراة النهائية على كأس الملك في الموسم الحالي، خلال مشواره الكروي. "الخليج 365" التقت بـ«الصقر»، وسألته عن توقعاته وأمنياته عن بطل «الكأس»، إذ يتوقع ويتمنى هزازي انتصار العميد على السكري في المواجهة النهائية، وحصد أغلى الكؤوس المحلية في الموسم القوي الذي تشهده الكرة السعودية على صعيد المنافسات المحلية.

وأوضح هزازي أن الفريقين قادران على تقديم مباراة تليق بمستوى الحدث، وتؤكد التطور الكروي الذي تشهده الرياضة السعودية في الموسم الحالي في ظل الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة، متمنيا أن تكون المواجهة الختامية بين الاتحاد والتعاون سهرة كروية ممتعة.

وأشار هزازي إلى أن توقعه وأمنيته بانتصار فريقه السابق الاتحاد لأنه العشق والحب الكبير الذي لن ينساه «ننتظر تحقيق النمور للكأس الغالية والعودة بها لجدة، وتقديمها هدية للجماهير الاتحادية الوفية التي ساندت الفريق في كل مكان وزمان، ولن تغيب عن العميد شمس البطولات».

يذكر أن نايف هزازي حقق كأس الملك بنسخته الحالية مرتين مع نادي الاتحاد في عهد إدارتي الدكتور خالد المرزوقي والمهندس محمد الفايز.