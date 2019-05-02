شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرة» فأل خير للعميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تلعب بعض الملاعب دوراً نفسياً لبعض الفرق عندما تخوض لقاءات حاسمة ونهائية، ويعد استاد الملك فهد الدولي بالرياض من الملاعب التي يتفاءل بها الاتحاديون، الذين يخوضون مساء اليوم (الخميس) نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون. وسبق للعميد أن حقق لقب هذه البطولة الغالية 9 مرات؛ اثنتين منها على ملعب لقاء الليلة، ففي عام 2010 انتصر على الهلال بركلات الترجيح 5/‏ 4 بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، وفي عام 2013 عاد ليحقق اللقب على حساب فريق الشباب بنتيجة 4/‏ 2، وسجل للاتحاد وقتها مختار فلاتة وفهد المولد ونايف هزازي والمحترف جورجي ساندرو.

ويأمل أنصار الاتحاد أن يبتسم لهم ملعب الدرة في نهائي كأس الملك هذه الليلة ويتوجون باللقب للمرة الـ3 على درة الملاعب والـ10 في تاريخ البطولة المحلية الكبرى.