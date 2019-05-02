شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد: أصغر لاعب في النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد أصغر لاعب اتحادي سعود عبدالحميد أنه سيسعى لتقديم مباراة جيدة، متمنيا التوفيق في تحقيق الانتصارات مع الفريق الاتحادي وحصد كأس الملك «لن أنسى وقفة الجميع معي خلال مشواري الكروي، خصوصا الوالدين، وسأكون عند حسن ظن الجميع».

أكد أصغر لاعب اتحادي سعود عبدالحميد أنه سيسعى لتقديم مباراة جيدة، متمنيا التوفيق في تحقيق الانتصارات مع الفريق الاتحادي وحصد كأس الملك «لن أنسى وقفة الجميع معي خلال مشواري الكروي، خصوصا الوالدين، وسأكون عند حسن ظن الجميع».

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