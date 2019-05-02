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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقام مساء اليوم (الخميس) المباراة الختامية على كأس الملك، التي تجمع فريقي الاتحاد والتعاون على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة 8:45 مساء.

يدخل فريق الاتحاد، حامل اللقب، هذا اللقاء بعد تخطيه نظيره النصر بنتيجة 4/‏‏2 في مباراة شهدت أشواطا إضافية، فيما اكتسح التعاون فريق الهلال بخماسية نظيفة. ويطمح فريق الاتحاد من خلال هذا اللقاء للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام الفيصلي بنتيجة 3/‏‏1 بعد أشواط إضافية، كما يسعى لتحقيق اللقب الـ10 له في هذه البطولة. أما فريق التعاون فإنه يطمح لتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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بطموحات عالية وبنشوة كبيرة يخوض فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد الكبوة التي تعرض لها في بداية الموسم، التي جعلته يصارع من أجل البقاء لأول مرة في تاريخه، وتمكنت الإدارة الحالية برئاسة لؤي هشام ناظر، من إعادة المدرب الداهية خوسيه سييرا لتعود هيبة العميد ويكتسح الفرق في المسابقات الـ3 التي يخوضها الفريق. ويتميز الاتحاد بوجود عناصر الخبرة في جميع مراكزه، ففي الحراسة يوجد الحارس فواز القرني وأمامه ثنائي الخبرة المغربي مروان دا كوستا وأحمد عسيري، وفي منتصف الملعب يوجد المغربي كريم الأحمدي والتشيلي كارلوس فيلانويفا والدولي فهد المولد، وفي المقدمة يوجد الصربي بريجوفيتش.

أما فريق التعاون فإنه يعد من أقوى الفرق هذا الموسم نظير الاستقرار الفني والإداري الذي يشهده برئاسة محمد القاسم وبوجود المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، الذي تمكن من إيجاد التوليفة المناسبة لسكري القصيم، الذي أصبح ينافس على المقعد الآسيوي ووصل لنهائي كأس الملك بجدارة واستحقاق، ويعد الفريق الوحيد الذي تمكن من هزيمة الهلال مرتين هذا الموسم.

ويتميز التعاون بوجود لاعبين مؤثرين يتقدمهم الحارس البرازيلي كاسيو دي انجوس، وأمامه ثنائي الدفاع متعب المفرج والبرتغالي ريكاردو ماتشادو، وفي الوسط يوجد ساندرو مانويل وسيدريك اميسي، أما في خط المقدمة فيوجد الثنائي ربيع السفياني وهداف الفريق الكاميروني ليندر تاوامبا.