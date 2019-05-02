شكرا لقرائتكم خبر عن القاسم: لن نفرط في اللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يسعى رئيس نادي التعاون محمد القاسم لتسجيل اسمه كأول رئيس لـ«السكري» يحقق بطولة في تاريخ النادي العريق، بعد أن وصل فريقه للمباراة النهائية على كأس الملك في الموسم الحالي، إذ أكد القاسم بعد تأهل الفريق التعاوني لنهائي أغلى الكؤوس المحلية بأن ما تحقق يعد تتويجا لعمل سنوات عدة، وأن هدفهم حصد الكأس الغالية.

وأشار إلى أن فريقه مؤهل لتحقيق الفوز على الفريق الاتحادي، وقال: «نحترم ونقدر الاتحاد، لكن سترون الفريق التعاوني يواصل الظهور بشكل فني رائع في ظل العمل الجماعي من قبل الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين الذين يعيشون حالة نقسية جيدة، وسيقدمون كل ما لديهم لتحقيق اللقب الغالي، وتقديمه للجماهير التعاونية المخلصة وتسجيل إنجاز تاريخي في سجلات النادي بحصد الكأس المحلية الكبرى».