شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل: رعاية الملك بطولتنا الحقيقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان رعايته نهائي كأس الملك بين فريقي الاتحاد والتعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم.

وقال الأمير عبدالعزيز: «إن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وشابات هذا الوطن».

وأضاف: «هذه المناسبة السنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عما في داخلهم من مشاعر صادقة وفياضة تجاه ولاة أمر هذه البلاد الطاهرة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز»، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ هذه الأرض من كل سوء. وتابع: «أقدم التهاني والتبريكات لطرفي النهائي فريقي التعاون والاتحاد بالوصول لهذه المباراة النهائية، واللعب على أغلى الكؤوس المحلية، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الذي يعتبر البطولة الحقيقية لكافة الرياضيين»، متمنيا أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية.