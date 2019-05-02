شكرا لقرائتكم خبر عن ناظر: البطولة هديتنا للجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يتطلع رئيس نادي الاتحاد المهندس لؤي هشام ناظر لتسجيل اسمه بين رؤساء العميد الذين حققوا البطولات للنادي، الذي تجاوز عمره 90 عاما، إذ أكد ناظر أن فريقه يملك كافة الأدوات الفنية التي تسهم في تحقيقه كأس الملك الثمينة، مبينا أن العمل الاحترافي والأجواء الصحية التي يعيشها الفريق الاتحادي ستسهم في إنهاء مشوار كتيبة النمور بحصد أغلى الكؤوس المحلية في الموسم الحالي.

وشدد ناظر في ختام تصريحه بقوله: «لدي رجال في الفريق الاتحادي، بداية من الأجهزة الإدارية والفنية ونهاية باللاعبين، وثقتي في الله ثم فيهم كبيرة بتحقيق الفوز على فريق التعاون الذي لن يكون سهلا في المباراة الختامية، وبمشيئة الله يحقق العميد الانتصار والكأس الغالية لتقديمها هدية لجماهيرنا الوفية».