شكرا لقرائتكم قرار بـ50 ألف دولار.. الجبلاية تناقش زيادة قيمة استقدام الحكام الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، اقتراحا بزيادة قيمة استقدام الحكام الأجانب في الدورى إلى الضعف فى الموسم الجديد.

Advertisements

وكشف مصدر بمجلس الجبلاية، أن هناك اقتراحا من أحد الأعضاء بزيادة قيمة استقدام الحكام الأجانب للضعف بداية من الموسم المقبل، بحيث يسدد أي ناد يرغب في استقدام طاقم أجنبي مبلغ 50 ألف دولار بدلا من 25 الف دولار.

يذكر أن اتحاد الكرة استقدم حكاما اجانب لعدد كبير من مباريات الموسم الجارى وتحديدا لأندية بيراميدز والأهلى والزمالك.