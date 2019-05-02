شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام عن أحمد الشيخ: ما اتعودناش نفاوض لاعب خلال الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أنه يتمنى استعادة خدمات جناح الأهلي أحمد الشيخ لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أضاف اللواء محمد عبد السلام فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أن سياسة ناديه تمنعه فى الدخول بمفاوضات مع اللاعب أو النادي قبل انتهاء الموسم طالما أن هناك مباريات تقام نبتعد نهائيًا عن مثل هذه الأمور.

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جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية ضم أحمد الشيخ على سبيل الشراء النهائي أو الاعارة فى ظل ابتعاده عن المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

ويعاني أحمد الشيخ من الغياب التام عن تشكيلة الأهلي خلال الفترة التى تولي فيها المدربان باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق، ومارتن لاسارتى المدر بالحالي للفريق.