شكرا لقرائتكم طنطا تفاوض حرس الحدود لضم أحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يسعى مجلس إدارة نادي طنطا لضم مهاجم حرس الحدود الحالي وذلك من خلال في مفاوضات مكثفة مع أحمد الشيخ مهاجم حرس الحدود الحالي ولاعب طنطا السابق وذلك للإنضمام لصفوف فريق طنطا وذلك عقب عودة الفريق للدوري الممتاز .
وشهدت الثلاث أيام الماضية جلسات مكثفة بين لاعب الحدود واعضاء لجنة الكرة بطنطا وذلك لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادي بسبب الاختلاف في المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب عند التوقيع لابناء السيد البدوي .
يذكر ان أحمد الشيخ من ناشئي طنطا وساهم من قبل في صعود الفريق للدوري الممتاز قبل الرحيل لطلائع الجيش ومنه لحرس الحدود قبل ان يدخل معه مجلس ادارة طنطا في مفاوضات مكثفة من اجل الانضمام للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز .
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