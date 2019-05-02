شلتوت وعقل ولطيف ويوسف يكرمون عميد حكام الجيزة " صور "...

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جدة - عمرو شويل فى مشهد أخوى يعكس حجم ترابط الأجيال الرياضية عبر تكريم رموزها، تم تكريم محمود فوزى عميد حكام الجيزة لبلوغه سن التقاعد بعد مشوار استمرلأكثر من 25 عاما بسلك التحكيم نال خلالها فوزى تقدير واحترام زملائه وكل المسئولين بالمنظومة وجميع عناصرالساحرة المستديرة.

حضر التكريم الذى أقيم على هامش ختام دبلوم الإعلام الرياضى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة كل من الاعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وعصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى بمؤسسة اليوم السابع والمهندس عادل عقل عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم وأسامة يوسف نقيب المهن الرياضية بالمحافظة. Advertisements

كما حرص على حضور التكريم الناقد الرياضى عمر الدرديرى والدكتور مسعد عويس نقيب المهن الرياضية السابق وفكرى صالح مدرب حراس منتخب مصر الاسبق والدكتور أحمد كتولى أستاذ الادارة بكلية تربية رياضية ومن أسرة التحكيم المساعد الدولى أحمد ساهروثنائى الدرجة الاولى وليد الديب وبهاء عاطف الى جانب عدد من الاخوة العرب الذين حضروا ختام فعاليات دبلوم الاعلام الرياضى .









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