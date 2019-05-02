نادي الشارقة يتوج ببطولة الدوري العام للتايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل تايكواندو نادي الشارقة سيطرته على المنافسات وتوج بدرع الدوري العام للتايكواندو للمرة الثانية على التوالي في جميع الفئات ناشئين، شباباً، ورجالاً، في ختام منافسات البطولة التي جرت على مدار يومين، بصالة مركز رعاية الطفل في الشارقة.

وعلى خط تفوق فريق الرجال نفسه، مضى فريق الفتيات واستطاعت (فئة الناشئات) الحصول على درع الدوري والمركز الأول، فيما كسبت فئة الآنسات المركز الثاني، ليؤكد الفريق همينته التامة على اللعبة، بعدما قدم عروضاً قوية وتخطى جميع منافسيه في كل المراحل عن جدارة واستحقاق.

وأكد المهندس سليمان عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن الكادر المواطن الذي يشكل الفريق، هو العلامة المميزة لتايكواندو نادي الشارقة بقيادة عبدالله حاتم المدير الفني الذي يقدم عصارة خبرته وتجربته للاعبين بالتدريبات والمحاضرات التوعوية وورش العمل، وإلى جانبه راشد رمضان إداري الفريق واللاعبين أصحاب المهارة العالية والخبرة الكبيرة الذين حققوا إنجازات عدة للدولة، والنادي، في عدد من البطولات الدولية المصنفة، مبيناً أن النتيجة جاءت نتيجة جهد وعمل كبير بذل من كل المجموعة إدارة وجهاز فني ولاعبين، فكان هذا التتويج الذي يعتبر امتداداً للنتائج المميزة التي حققها الفريق.