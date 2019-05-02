الكشف عن المرشحين لجوائز إبريل في دوري الخليج العربي للمحترفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر إبريل .

ويترشح ثلاثي مختلف كلياً عن الثلاثي الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير: إيجور كورونادو لاعب نادي الشارقة، سيباستيان تاجليبو لاعب نادي الوحدة، وليروي جورج لاعب نادي بني ياس.

وسجل إيجور 5 أهداف خلال 5 مباريات لعبها مع الشارقة خلال هذه الفترة، ليواصل الفريق تصدره لترتيب دوري الخليج العربي، كما عاد الأرجنتيني تاجليبو للتهديف وسجل 5 أهداف أيضًا خلال 5 مباريات مع تمريرة حاسمة واحدة. أما ليروي جورج فقد ساهم في 4 أهداف سجلها فريقه بني ياس بثلاث تمريرات حاسمة وهدف وحيد.

أما جائزة أفضل حارس فضمت عادل الحوسني حارس الشارقة مع عودة محمد الشامسي حارس الوحدة، وانضم أيضًا علي الحوسني حارس عجمان .

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شارك الثلاثي لمدة 450 دقيقة مع فرقهم في 5 مباريات، ويأتي علي الحوسني في المقدمة بشباك نظيفة في 4 مباريات، يليه الشامسي بشباك نظيفة في 3 مباريات ، ومباراة وحيدة بشباك نظيفة في رصيد عادل الحوسني.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر إبريل ضمت رودولفو أروابارينا الذي أعاد ضبط إيقاع فريق شباب الأهلي، وتين كات مدرب فريق الوحدة المتفوق آسيويًا، وعبدالعزيز العنبري الذي لم يغب عن هذه القائمة منذ انطلاق الجائزة في سبتمبر الماضي.

يعود أروابارينا للقائمة مرة أخرى وفي جعبته 4 انتصارات من 5 مباريات في دوري الخليج العربي، وهو المدرب الأكثر حصدًا للنقاط خلال هذه الفترة في القائمة. ونجح تين كات في الموازنة بين المنافسة المحلية والآسيوية فجمع محليًا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، بينما كان العنبري الأقل تحقيقا للفوز بثلاثة تعادلات وانتصارين، لكن فريقه مستمر في صدارة دوري الخليج العربي.

وسيكون التصويت مفتوحا للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae حيث يستمر التصويت، الذي انطلق في السادسة من مساء أمس الأربعاء الموافق 1 مايو، لمدة 48 ساعة. ويحصل الفائزون بالجوائز على كأس صممت خصيصًا لهذا الغرض وتسلم لهم قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة التالية من الدوري.