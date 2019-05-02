تعاون بين الحمرية و«الشارقة للدفاع عن النفس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس إدارة كل من نادي الحمرية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تعزيز العمل المشترك وتوطيد العلاقات المشتركة بهدف نشر أكثر لرياضات الدفاع عن النفس في أروقة وصالات نادي الحمرية بهدف تأهيل جيل متمكن من تلك الرياضات وماهر بها ومتحل بأخلاقها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين مجلس إدارة الناديين في نادي الحمرية والذي حمل معاني من التعاون والتكامل بهدف تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة وبناء جيل رياضي واعد.

ترأس الاجتماع من نادي الحمرية جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة وحضره كل من ماجد المهيري المدير المالي وحميد عبيد غدير رئيس لجنة الألعاب الفردية، ومن نادي رياضات الدفاع عن النفس حضر أحمد العويس رئيس مجلس إدارة النادي يرافقه أحمد الجروان نائب الرئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤوليه.

وتم بحث سبل وتعزيز التعاون المشترك وإدراج العديد من الرياضات الخاصة بالدفاع عن النفس لمنظومة الألعاب الجماعية والفردية التي يزخر بها نادي الحمرية في إطار متابعة وحرص نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على تنمية تلك الرياضات في إطار أهدافه واختصاصاته.