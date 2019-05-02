كلباء يتعادل مع العين ويعزز بقاءه

عاد اتحاد كلباء بنقطة ثمينة من معقل «الزعيم العيناوي» بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت مساء أمس في افتتاح الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليرفع العين رصيده الى 40 نقطة وكلباء الى 24 نقطة وعزز حظوظه في البقاء بدوري الخليج العربي، وهو التعادل الأول بين الطرفين في عصر الاحتراف. كما فشل «الزعيم» في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري.

جاءت مباراة العين وكلباء مفتوحة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، وأسفر الشوط الأول الذي جاء مثيراً عن تسجيل أربعة أهداف، بواقع هدفين لكل فريق، بجانب فرص عدة مهدرة من الطرفين، وكان الضيف الكلباوي هو الطرف الأفضل والأكثر خطورة في الحصة الأولى، فيما انخفض الأداء في الشوط الثاني من الطرفين، مع تحسن نسبي لفريق العين، ومع ذلك لاحت فرص عدة للجانبين، ولكنها لم تشفع لأحدهما في خطف هدف الفوز.

بدأت المباراة بتسديدة قوية من لاعب العين الياباني شيوتاني صدها حارس اتحاد كلباء جمال السراح بصعوبة، رد عليها اتحاد كباء بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق الفرنسي جيوفاني الذي استفاد من عرضية جوجاك وحولها برأسه في أعلى الزاوية فشلت محاولة حارس العين بوسندة في صدها، لتسكن الشباك كأول أهداف اللقاء، ولم تمر الدقيقة الثالثة حتى احتسب حكم اللقاء عبد الله العاجل ضربة جزاء لصالح العين عندما عرقل الحارس السراح مهاجم العين جمال معروف ونفذها شيوتاني وصدها حارس كلباء، وتابعها بندر الأحبابي ووضعها في الشباك مسجلاً هدف التعادل للزعيم. وفي الدقيقة 12 أطلق لاعب كلباء منصور البلوشي قذيفة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل لحارس العين، وفي الدقيقة 16 احرز محمد خلفان هدف العين الثاني مستفيداً من الكرة العرضية التي عكسها بندر الأحبابي ومرت من أمام بيرج، وخطفها خلفان من أمام المدافع داوود الذي تباطأ في إبعادها، ولعبها برأسه في الشباك، وفي الدقيقة 18 أجرى مدرب كلباء تبديلاً اضطرارياً بخروج مايك راموس المصاب ونزل مكانه حسن خميس، وفي الدقيقة 24 كاد جيوفاني أن يحزر هدف التعادل عندما لعب الكرة لحظة خروج الحارس بوسندة ليبعدها المدافع سعيد جمعة وهي في طريقها الى الشباك، منقذاً مرماه من هدف محقق، كما أهدر لاعب كلباء يعقوب البلوشي كرة لا تضيع وهو على بعد أمتار قليلة لتمر كرته بجوار القائم، ومع نهاية الشوط الأول أدرك جيوفاني هدف التعادل لكلباء مستفيداً من الكرة العرضية ووضعها برأسه في الشباك بنفس طريقة هدفه الأول ليعلن الحكم بعده نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي 2-2.

وانطلق الشوط الثاني بنفس السيناريو بهجمة هنا واخرى هناك وصد الحارس بوسندة كرتين لجيوفاني وجوجاك من جانب كلباء، فيما صد حارس كلباء تسديدة قوية من محمد خلفان، وفي الدقيقة 60 دفع مدرب العين بتبديلين مرة واحدة بدخول فلاح وليد وخالد البلوشي مكان سعيد المنهالي وعلي الحيظاني، وبعدها بدقائق ادخل سعد خميس مكان جمال معروف الذي تعرض للإصابة وحمل خارج الملعب، ثم دفع مدرب كلباء باللاعب مانع البارود مكان حسن خميس الذي دفع به في الشوط الأول. واستمر الحال كما هو من دون تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.