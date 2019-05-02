«محاربو الإمارات» يستعدون للمعركة الكبرى في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تستضيف صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي غدا الجمعة، نخبة من ألمع نجوم رياضات الفنون المختلطة للدفاع عن النفس من مختلف أنحاء العالم لخوض النزالات المثيرة التي ستكشف عنها أحداث النسخة القادمة من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» التي تنظمها بالمز الرياضية الذراع الفنية لاتحاد الجوجيتسو.

تأتي النسخة السادسة من هذه البطولة ذات الشعبية الواسعة وسط ترقب ولهفة من جماهير ومحبي ومتابعي هذه الرياضة وخاصة في ضوء النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأخيرة من نفس البطولة في يناير 2019 تحت مسمى «محاربي أبوظبي»، بعد أن وجه صناع القرار بإعادة تسميتها لتصبح «محاربي الإمارات» ما يعد تكريماً وتشريفاً لهذه البطولة.

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وقال فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور الأبطال المشاركين: إن بطولة محاربي الإمارات بمسماها الجديد تستقطب شريحة واسعة من محبي فنون القتال المختلطة، ويأتي ترسيخاً لدور العاصمة أبوظبي في استضافة الرياضات القتالية.

وتشهد النسخة السادسة من «محاربي الإمارات» 11 نزالاً بين 22 مقاتلاً من 16 دولة مختلفة حيث يشارك لاعب واحد من كلٍ من دولة الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي والكاميرون والفلبين والهند والمغرب وأستراليا وكازاخستان وتونس وسوريا ولاعبان من كلٍ من لبنان ومصر وروسيا و 4 لاعبين من البرازيل.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد النسخة القادمة نزالات على ألقاب البطولة ضمن 3 أوزان مختلفة هي وزن الريشة ووزن المتوسط ووزن خفيف الثقيل.

و يعود المقاتل الفلبيني صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة رولاندو ضاي (11 فوزاً - 7 هزائم) من الفلبين لمواجهة إرزان إستانوف (16 فوزاً - 7 هزائم) من كازاخستان ضمن لقب وزن الريشة، وفي النزال الرئيسي لهذه النسخة، يلتقي البريطاني المخضرم أولي طومسون (19 فوزاً - 10 هزائم) ضد السوري العنيد طارق سليمان (7 مرات فوز - 5 هزائم) للظفر بلقب وزن خفيف الثقيل.