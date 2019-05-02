متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 2970 طالباً وطالبة من مدارس الدولة إلى جانب 40 طالباً من أصحاب الهمم من مركز النور في رسم لوحة معبرة جسدت الرؤية الثاقبة والمسيرة الناجحة والمميزة التي مثلت دروساً للأجيال الحالية والمستقبلية للقائد والمعلم وفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وكتبوا بأجسادهم «50 عاماً شكراً بو راشد»، مع حرص أولياء الأمور والهيئة التدريسية على المشاركة الفعلية.

جاء ذلك في ختام مهرجان التسامح الرياضي الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم على أرض ملعب ومضمار إدارة الشؤون الرياضية بنادي ضباط شرطة دبي، والذي جاء وفق توجيهات العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ومتابعة العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية. وشمل المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، في سباق مع الزمن قبل حلول شهر رمضان المبارك ومثل ختام موسم حافل بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والإنسانية الخيرية، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة والهادفة.