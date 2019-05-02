شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان معايير المرشحين لجوائز الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم لجنة دوري المحترفين في العاشرة والربع مساء 17 مايو الجاري في فندق جميرا مينا السلام بإمارة دبي، حفل جائزة دوري الخليج العربي السنوي الذي يتم فيه تتويج الفائزين في عدة فئات مقسمة بين الجوائز حسب الإحصائيات، وأخرى بناءً على التصويت. وتشمل الجوائز المرتبطة بالتصويت: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، جائزة أفضل منصة رقمية رياضية وجائزة أفضل هدف.

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