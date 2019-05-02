شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الدوري اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تتواصل عصر اليوم منافسات الجولة ال 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي فريق النجف مع ضيفه فريق الطلبة، ويتقابل فريق نفط الجنوب مع ضيفه فريق أمانة بغداد، بينما يواجه فريق الديوانية ضيفه فريق القوة الجوية. في حين يخوض فريق الحسين مباراة مهمة مع ضيفه فريق السماوة، وأخيراً يلاعب فريق الصناعات الكهربائية ضيفه فريق الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 مباريات في الدوري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.